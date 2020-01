Capodanno: botti, notte di lavoro per vvf nell'Alessandrino

Nonostante i divieti emanati in numerosi centri dell'Alessandrino l'impiego di botti per festeggiare il Capodanno è stato massiccio. Diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono andati in fiamme. Interventi dei vigili del fuoco ci sono stati, in particolare, ad Alessandria in via Marengo e nel sobborgo di Spinetta Marengo, e a Borgo San Martino nel Casalese.