Tav: Dosio, contenta della scelta che ho fatto

"Sto bene e sono contenta della scelta che ho fatto perché è il risultato di una causa giusta e bella". E' il messaggio che Nicoletta Dosio, 73 anni, la storica militante No Tav della Valle di Susa arrestata il 30 dicembre e portata nel carcere torinese delle Vallette, ha fatto prevenire agli attivisti. "Sento - scrive - la solidarietà collettiva e provo di persona cosa sia una famiglia di lotta. L'appoggio e l'affetto che mi avete dimostrato quando sono stata arrestata, e le manifestazioni la cui eco mi è arrivata da lontano, confermano che la scelta è giusta e che potrò portarla fino in fondo con gioia. Parlo di voi alle altre detenute e ripeto che la solidarietà data a me è per tutte le donne e gli uomini che queste mura insensate rinchiudono". Dosio ricorda, inoltre, che nel carcere delle Vallette sono rinchiusi altri tre simpatizzanti del movimento No Tav.