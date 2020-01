Montagna: 14enne caduto su pista sci, prognosi riservata

E' in prognosi riservata il ragazzo di 14 anni trasportato ieri in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino dopo una caduta sulle piste da sci di Sauze d'Oulx, battendo violentemente la testa. Nella caduta, ha riportato un trauma cranico, toracico e alla milza: attualmente si trova intubato in coma farmacologico, in condizioni stabili.