Papa: Tiramani (Lega), solidarietà a Bergoglio per attacchi social

"Lo strattonamento della fedele, la reazione del Papa e le scuse all'Angelus di oggi, dimostrano quanto Papa Francesco, sia incredibilmente vero e non mediaticamente costruito. Per questo esprimo la mia solidarietà a Papa Francesco per gli insulti e gli attacchi subiti sui social. In un mondo dove sempre più contano le apparenze, il realismo del pontefice è la prima nota positiva di questo 2020." Lo dichiara il deputato della Lega Paolo Tiramani.