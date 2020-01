Due ragazzini feriti da petardo: denunciato 38enne

Al termine delle indagini scattate ieri dopo il ferimento a Nole, nel torinese, di due adolescenti che si sono procurati gravi lesioni agli arti per aver fatto esplodere un artifizio artigianale trovato in strada, i carabinieri hanno individuato e denunciato all'Autorità Giudiziaria un operaio 38enne. L'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza nei pressi del luogo dell'incidente ha consentito ai militari di identificare chi aveva posizionato la notte di San Silvestro in quella strada numerose "cipolle" una delle quali inesplosa e raccolta dai ragazzi ha causato loro le amputazioni. "Non raccogliere giochi d'artificio inesplosi, ma chiamare subito il 112", questa è l'ennesima raccomandazione che fanno gli artificieri dei carabinieri del Comando provinciale di Torino.