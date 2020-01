Paoli (M5s), valori crollano ma non bisogna lasciare

"Non biasimo Aldo per il passaggio al gruppo misto, quando molti valori crollano credo sia ridicolo rinfacciare il non rispetto di una regola che sì è fondante, ma che diventa un pretesto rispetto ad altro. Lo biasimo però perché chi lascia indebolisce chi, ogni giorno, cerca disperatamente di tenere il più possibile la barra dritta, spesso non riuscendo, o ottenendo solo impercettibili risultati, ma che testardamente cerca di portare avanti il lavoro affidato, fino alla fine". Lo scrive sui social Maura Paoli, consigliere comunale M5s a Torino, a proposito del passaggio di Aldo Curatella al gruppo misto.