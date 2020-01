Serritella (M5s), c'è chi si comporta da adolescente

"Mentre ci battiamo" per questioni come la revoca delle concessioni autostradali" c’è chi si comporta come un adolescente ribelle e protesta, protesta perché costruire e realizzare richiede maturità, pazienza e lavoro". È quanto afferma Davide Serritella, deputato M5s, in merito al passaggio di un consigliere comunale pentastellato a Torino, Aldo Curatella, al gruppo misto. "Con grandi risultati - dichiara il parlamentare - la sindaca Chiara Appendino sta portando avanti il suo impegno, avrebbe bisogno di riconoscenza e sostegno, non di nemici interni. Si lotta tutti insieme". "Il Movimento - aggiunge - ha bisogno di persone che sappiano lottare per trasformare questo Paese, non di capricci. Noi non molliamo. Io non mollo. Dentro una squadra si gioca tutti per lo stesso obiettivo. Senza ridicoli egoismi. Andiamo avanti". Secondo Serritella, il consigliere torinese avrebbe dovuto dimettersi "come lui stesso un tempo sosteneva", per "rispettare chi l'ha messo li' a fare le cose, non a disfare".