Ferrero (M5s), Curatella non mi mancherà

"Non mi mancherà". Lo scrive Viviana Ferrero, consigliere comunale M5S a Torino, in merito al passaggio di Aldo Curatella al gruppo misto. "Per me - è il suo post su Facebook - non era un politico, che ha spesso confuso ruolo tecnico con ruolo politico. Che non è mai stato un collega, neppure mi salutava quando mi incontrava. Per me la politica è empatia, raccogliere le istanze dei cittadini e stare tra i cittadini". "Il suo attacco al Tavolo di progettazione civica - aggiunge Ferrero - la dice lunga su cosa sia per lui la partecipazione. Non mi mancherà. E mi aspetto la coerenza delle dimissioni".