Ambiente: Piemonte investe 88 mln per migliorare le acque

Il Piemonte investirà 88 milioni per migliorare la qualità delle acque e contrastare le dispersioni. L'obiettivo è abbattere la presenza di azoto e fosforo, i due principali inquinanti, e rendere il sistema più efficiente, ottenendo così il duplice risultato di evitare una infrazione europea e ridurre i costi di gestione degli acquedotti. Il piano di investimenti, al via subito, sarà completato in cinque anni. E' legato a un accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero dell'Ambiente. Toccherà 105 Comuni e una popolazione di circa 450 mila persone. "L'Italia - ha detto oggi in conferenza stampa l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - è il secondo Paese al mondo dopo la Cina, sebbene con grande distacco, per l'inquinamento da fosforo. In Piemonte la situazione è critica soprattutto nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove ci sono allevamenti intensivi. Azoto e fosforo fanno proliferare le alghe in modo abnorme, il che riduce l'ossigeno e soffoca i pesci e la flora autoctona, che in salute contribuirebbe al mantenimento degli argini. Investendo in tecnologia puntiamo a ripristinare un ambiente sano e a ridurre i 160 milioni all'anno che il Piemonte spende in manutenzioni sulle reti idriche. Realizziamo il più importante intervento pubblico sull'acqua, uno dei beni più preziosi che abbiamo".

L'accordo con il Ministero dell'Ambiente assicura al Piemonte 33 milioni dal Fondo sociale europeo a sostegno di 60 interventi sul territorio, che saranno realizzati in cofinanziamento con gli enti gestori, per il valore complessivo di 88 milioni. Sul fronte delle dispersioni, sono previste sostituzioni di tratti di condotte e l'installazione di strumenti per il controllo della pressione e della portata. Questo permetterà di risparmiare sui prelievi d'acqua e ridurrà i costi di gestione delle reti. Procurerà inoltre una maggiore disponibilità di acqua, permettendo il superamento delle situazioni di carenza idrica stagionale. Sul fronte dell'inquinamento, si agirà per un ammodernamento degli impianti in modo da migliorare la depurazione e risolvere il problema dei fanghi risultanti dal processo. "I fanghi che restano dalla depurazione delle acque - hanno rimarcato il presidente di Confservizi Piemonte e Valle d'Aosta, Sandro Baraggioli, e il presidente dell'Ato2, Claudio Corradino - oggi sono un peso, perché metterli a norma costa. Con le adeguate tecnologie possono diventare invece una risorsa dalla quale ricavare energia".