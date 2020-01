Auto: Fca chiude l'anno in calo, -2,3% a dicembre

Il gruppo Fca chiude il 2019 con un segno negativo nel mercato dell'auto italiano: a dicembre ha venduto 30.973 vetture, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2018. La quota del gruppo scende dal 25,46% al 22,11% (-3,35%). Nei dodici mesi il gruppo ha immatricolato 452.025 auto, con una flessione del 9,5% rispetto all'anno precedente e una quota pari al 23,59% (-2,56%). Sprint finale invece per il mercato italiano dell'auto. A dicembre le immatricolazioni sono state 140.075, il 12,5% in più dello stesso mese dell'anno precedente. Nei dodici mesi, però, la crescita è molto contenuta: sono state vendute, infatti, in tutto 1.916.320 vetture, con un incremento pari soltanto allo 0,3% rispetto al 2018. I dati sono stati resi noti dal Ministero dei Trasporti.