Vandali su panchina Scafidi: atto di inciviltà

"Un atto di inciviltà e di mancanza di rispetto per Vito che ci deve rafforzare nell'impegno istituzionale e civile per continuare a trasmettere i valori della memoria affinché tali tragedie non accadano mai più". Così il presidente della circoscrizione 7, Luca Deri, a proposito dei gesti di vandalismo compiuti sulla panchina dedicata a Vito Scafidi, il diciassettenne morto nel crollo al liceo Darwin di Rivoli nel 2008.