Uncem sostiene proposta legge per vietare rave party

Dare ordine e sicurezza ovvero vietare rave party e tutti i raduni organizzati da cittadini in luoghi non adibiti al pubblico spettacolo. E' il cuore della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dall'Uncem, l'Unione delle comunità montane, che ora chiede ai Parlamentari e al Governo di presentarla da parte loro e approvarla in tempi rapidi, così da dare massimo sostegno a sindaci, forze dell'ordine, prefetti e questori. A scriverla è stato il sindaco di Villar Perosa (Torino), Marco Ventre, presidente dell'Unione montana Val Chisone. "La proposta è nata dopo aver vissuto direttamente le problematiche dei rave sul mio territorio - spiega Ventre -. La località di Pra Martino, tra Villar e San Pietro Val Lemina è spesso meta di questi raduni per i quali siamo tra i pochi paesi in Europa a non avere una legge. Anche per questo arrivano da noi. E i sindaci si trovano a dover gestire situazioni complesse, con le forze dell'ordine. Così ho scritto la pdl che ho sottoposto ai parlamentari. Mi auguro che, anche con il supporto di Uncem, venga presa in considerazione".