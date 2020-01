Laus (Pd): Torino è ostaggio M5s, Appendino la liberi

"Con l'ennesima uscita dalla maggioranza, se ancora così si può chiamare, del consigliere grillino Aldo Curatella, i cittadini torinesi si ritrovano ancora una volta ostaggio di un voto dato ad un movimento che aveva promesso rilancio e cambiamento e che invece continua a sbranare una città e a ridurla in pezzi, pur di non ammettere di aver fallito. Sindaca Appendino, chi ama la propria città la rende libera, non la imprigiona, non la umilia, non la ferisce". Così, su Facebook, il senatore torinese del Pd, Mauro Laus. "In campagna elettorale questi grillini parlavano come se fossero unti dal Signore, sempre con la verità in tasca, con le soluzioni alla mano e lo facevano con disinvoltura - aggiunge -. Oggi, con la stessa sfacciata disinvoltura, fingono che non sia accaduto nulla, a loro, alle loro promesse infrante e alla città che governano".