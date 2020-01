Riciclo in discarica

Dicono che… Andrea Fluttero potrebbe essere “riciclato” alla guida della discarica di Collegno. Nella prossima infornata di nomine, infatti, l’ex parlamentare del Pdl e capogruppo di Forza Italia nella precedente legislatura regionale, punta alla presidenza di Barricalla, la società che gestisce l’impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali alle porte di Torino. Glielo avrebbe promesso il coordinatore dei berluscones piemontesi, Paolo Zangrillo, come ha spifferato nei giorni scorsi Chicco Testa, presidente di Sorgenia e amico di lunga data di Fluttero. Unico scoglio, non propriamente un sassolino, l’assessore leghista Fabrizio Ricca, titolare delle deleghe alle partecipate della giunta Cirio, che a quanto sembra non esclude affatto la riconferma dell’attuale numero uno Alessandro Battaglino. Soprattutto dopo che quest’ultimo, approdato alla corte del sindaco Alessandro Canelli che l’ha nominato alla direzione della municipalizzata Assa, è entrato nelle grazie dei leghisti novaresi.