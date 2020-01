Affidi: Piemonte; Pd, allontanamento zero è visione errata

"In Piemonte la debilitata Giunta Cirio vuole modificare il sistema degli affidamenti dei minori allontanati dalle famiglie di origine. Un intervento normativo che si fonda su una visione errata della realtà da parte dell'assessore Caucino, come se in Piemonte si registrasse un numero eccessivo e allarmante di affidi". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Ravetti. "A smontare questo surreale immaginario - spiega - ci sono i numeri e il lavoro dei professionisti che giornalmente sono impegnati a gestire situazioni complesse e delicate, un lavoro che rischia di essere compromesso dallo spericolato gioco della propaganda politica. Gli errori eventualmente commessi in altre parti del Paese non possono essere l'alibi per una strumentalizzazione che potrebbe distruggere in pochi mesi la credibilità di un modello di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà, costruito in Piemonte in tanti anni". Il Pd "farà di tutto per bloccare in Commissione la proposta, prima che approdi in Aula. - prosegue Ravetti - Useremo tutta la nostra determinazione e tutti gli strumenti a nostra disposizione per non concedere spazio a un'idea sbagliata di società. Invitare chi insegna a concentrarsi sul proprio ruolo e meno su altro, come ha fatto la Caucino rivolgendosi ai docenti universitari scesi in campo contro il provvedimento della Giunta, è un messaggio che squalifica il ruolo dell'assessore. Mi auguro almeno a questo sappia presto rimediare".