Panchina Scafidi, dopo assalto vandali restauro entro marzo

La panchina dedicata a Vito Scafidi, lo studente morto nel 2008 per il crollo di un soffitto al liceo Darwin di Rivoli (Torino) verrà rimessa a posto entro marzo. È la promessa della città, della circoscrizione 7, della Fondazione Benvenuti in Italia, del Museo dell'Arredo Urbano e di alcuni artisti, fatta oggi durante un sopralluogo in piazza Chiaves a Torino dove nei giorni scorsi vandali hanno devastato la panchina. Il 22 novembre 2018, i giardinetti erano stati intitolati a Vito e una panchina era stata decorata in suo ricordo. L'altra notte la panca è stata vandalizzata: qualcuno l'ha spaccata, tirando via parte del legno. "Entro marzo la panchina sarà aggiustata - dice il presidente della Fondazione Benvenuti in Italia, Davide Mattiello -. Il gesto di vandalismo non rappresenta il sentimento del quartiere, da sempre in prima fila nella battaglia per la sicurezza nelle scuole".