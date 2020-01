Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, domenica 5 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una discesa di aria fredda lambisce il Nord Italia scivolando verso il settore adriatico. Il tempo si mantiene soleggiato sulle nostre regioni grazie a correnti secche dai quadranti. Calo termico a tutte le quote, comunque con massime intorno o prossime ai 10 gradi in pianura. Venti deboli o moderati da Nord con qualche rinforzo di tramontana in Liguria, mare poco mosso o mosso al largo.