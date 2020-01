Gruppo di scout soccorso sulle montagne della val Grande

Un gruppo di escursionisti che avevano chiesto aiuto nella zona del rifugio Parpinasca, sulle montagne di Trontano (Vco), in Ossola, è stato portato in salvo dal Soccorso Alpino. A trovarsi in difficoltà, a circa 1000 metri di altitudine, nel parco nazionale della Val Grande, è stato un gruppo di scout della provincia di Torino. Tutti sono stati recuperati e accompagnati a valle: due scout che presentavano un lieve grado di ipotermia, sono stati portati all'ospedale di Domodossola con l'elisoccorso.