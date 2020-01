Montagna: escursionista muore nel Torinese

Un escursionista di 63 anni è morto ieri pomeriggio a Settimo Vittone, nel Torinese. L'uomo era partito dalla propria baita di Quincinetto per un'escursione a monte della frazione Trovinasse di Settimo Vittone, zona che la vittima conosceva perfettamente. Preoccupata per il mancato rientro del marito, in serata la moglie ha avvertito il 112, con la squadra di volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Ivrea che intorno alle 21 ha rinvenuto il cadavere. Complesse sono state le procedure di recupero del corpo perché l'escursionista era caduto in una zona molto impervia".