Rissa tra giovani a Torino, lite e botte fuori da discoteca

Sarebbe stato uno sguardo lanciato a una ragazza a scatenare una rissa, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Torino, poco lontano dalla discoteca Pick-Up di via Barge (non all'interno del locale come appreso in un primo momento). Due 25enni italiani hanno denunciato di essere stati pedinati da un gruppo di dieci stranieri. Uno degli aggrediti è finito all'ospedale Martini in codice verde con lievi contusioni. La dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti. Da una prima ricostruzione sembra che, durante la serata in discoteca, uno dei 25enni abbia guardato in maniera insistente la fidanzata di un giovane dell'altro gruppo. "Nel locale non è successo nulla - spiega il titolare del Pick Up, Davide Gallo -. Se ci fossero stati dei problemi avremmo subito chiamato le forze dell'ordine. Il nostro personale di sicurezza, quando la discoteca era già chiusa, ha notato un gruppo di persone discutere animatamente in strada. Poi se ne sono andate".