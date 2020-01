Meteo: tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie

A Torino oggi, martedì 7 gennaio, tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: prosegue la fase anticiclonica sul Nord Italia. Anche per la giornata odierna non si prevedono cambiamento con tempo in prevalenza soleggiato. Nubi basse tuttavia saranno diffuse in Liguria e qualche nebbia non esclusa in pianura padana. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve aumento. Venti deboli.