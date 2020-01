Lavoro: vertenza Martor, arcivescovo incontra lavoratori

L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, incontra domani, mercoledì 8 gennaio, i lavoratori della Martor, per condividere con loro preoccupazioni, difficoltà ed eventuali possibilità. Sono 117 i dipendenti che rischiano il posto dopo che l'azienda ha presentato in tribunale a Ivrea la domanda di concordato. Da settimane è in corso un presidio davanti ai cancelli di via Cena, a Brandizzo, dove alle ore 16 è in programma l'incontro. "La Chiesa di Torino continua a monitorare con preoccupazione l'evolversi della situazione del mondo del lavoro che vede sempre più colpita l'area metropolitana torinese - fanno sapere dalla Diocesi - è ormai urgente avviare una nuova fase di dialogo e di concreta azione che porti a costruire un futuro inclusivo". La Diocesi rilancia la proposta di avviare un tavolo di riflessione operativa con tutti gli enti, soggetti, istituzioni e associazioni interessate a portare il proprio contributo.