Fca-Psa, Cirio: Incontro con Gorlier a febbraio

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, incontrerà i vertici di Fca nella prima settimana di febbraio, in una data ancora da definire. Lo ha annunciato lo stesso Cirio oggi nell'aula del Consiglio regionale, prendendo la parola nell'ambito della seduta straordinaria dedicata al Lavoro per riferire sull'accordo fra Fca e Peugeot. "Bisogna non solo commentare - ha sottolineato Cirio - ma anche vigilare perché un accordo così importante si trasformi in una garanzia di sviluppo per il nostro territorio. Ho chiesto al responsabile Emea di Fca, Pietro Gorlier, di essere presente a un incontro nella prima settimana di febbraio presso la presidenza della Regione al quale ho invitato anche i capigruppo di Palazzo Lascaris per avere un quadro chiaro ed esaustivo sulla fusione, quale momento di verifica sul fatto che questo accordo si trasferisca in benefici per i lavoratori e per tutto l'indotto sul nostro territorio". "Ci è già stato assicurato - ha aggiunto - che il nuovo gruppo si farà carico degli impegni che Fca si era assunta nei confronti di Torino, del Piemonte e dell'Italia: 5 miliardi di investimenti per gli stabilimenti italiani e l'obiettivo della piena occupazione entro il 2022".