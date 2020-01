Embraco: domani presidio, non pagati stipendi e tredicesime

Continua la protesta dei lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, oggi di proprietà della Ventures. Domani ci sarà un nuovo presidio davanti alla sede della Regione in piazza Castello, a partire dalle 10. L'iniziativa è stata organizzata per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a circa 200 lavoratori (altri 200 sono in cassa integrazione). Resta sempre aperta la questione della reindustrializzazione: al momento non c’è alcun soggetto interessato a rilevare l’attività dalla Ventures. Un nuovo incontro al ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe essere programmato per la prossima settimana, ma non è stata ancora fissata una data. A luglio scadono gli ammortizzatori sociali.