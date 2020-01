Piemonte, chiesto stato emergenza occupazionale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l'ordine del giorno, presentato dalla giunta Cirio e sottoscritto da tutti i capigruppo, sulla dichiarazione dello stato di emergenza occupazionale. Con il documento si fa inoltre richiesta al governo per il rifinanziamento della Cassa integrazione straordinaria in deroga e 150 milioni da destinare alle aree colpite da crisi industriali nella in Piemonte, come era stato promesso dal premier, Giuseppe Conte. Il voto si è tenuto durante una seduta dedicata alle crisi occupazionali e al lavoro.