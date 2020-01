Torino, appiccano fiamme al Cpr: 6 arresti

La polizia ha arrestato sei persone a Torino, in quanto ritenute responsabili degli incendi verificatisi sabato e domenica al Centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi. Nessun ferito o intossicato nel rogo, che è stato subito domato dai vigili del fuoco e dal personale delle forze dell'ordine presenti sul posto. Diverse zone della struttura però ora risultano inagibili. In manette sono finite cinque persone di nazionalità marocchina e un algerino. Secondo quanto riferisce la Questura di Torino, il fenomeno delle rivolte nei Cpr ha interessato anche le strutture di Caltanissetta, Trapani e Bari. "Non si esclude una regia comune dietro i singoli episodi rivoltosi, tenuto conto delle loro caratteristiche e della concomitanza degli eventi", fa sapere la Questura di Torino.