Alluvione Piemonte, tornano a casa famiglie evacuate ad Alba

Tornano a casa le tre famiglie evacuate lo scorso 25 novembre, a causa di una frana provocata dalle intense piogge di quei giorni, dalla frazione San Rocco Seno d'Elvio di Alba (Cuneo). Il sindaco Carlo Bo ha infatti revocato la chiusura del tratto stradale Luini Rossi. "Sono felice che le tre famiglie possano rientrare nelle loro abitazioni e mi congratulo con gli uffici comunali e con le aziende e i professionisti esterni - dichiara il primo cittadino - che hanno lavorato con cura e celerità per consentire la risoluzione del problema in tempi rapidi. Eventi metereologici come quello di fine novembre ci ammoniscono che molto è ancora da fare in tema di monitoraggio del territorio e di prevenzione, onde evitare il ripetersi di eventi simili". Il Comune ha inoltre installato un sistema di monitoraggio che, in caso di riattivazione del movimento franoso, segnala il divieto di transito tramite un impianto semaforico. L'amministrazione comunale ricorda infine che i cittadini albesi che hanno subito danni durante le violenti piogge di fine novembre possono presentare domanda di risarcimento entro mercoledì 22 gennaio.