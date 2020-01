Cinema: Film Commission Piemonte, 172 progetti nel 2019

Film Commission Torino e Piemonte chiude "con un bilancio più che positivo e in costante crescita" il 2019, anno che ha visto la Fondazione impegnata su fronti sempre più ampi: dall'attrazione di produzioni nazionali e internazionali, al sostegno del comparto locale attraverso nuove misure d'aiuto e attività industry, all'organizzazione di eventi promozionali, alla presenza nei maggiori eventi internazionali. Sono 172 i progetti realizzati a Torino e in Piemonte - erano 117 nel 2018 - grazie agli strumenti d'aiuto e ai fondi messi a disposizione delle società di produzione nazionali e internazionali, dalle serie tv ai lungometraggi, dai cortometraggi al documentario, ma anche spot televisivi e progetti crossmediali. Grazie ai Fondi strutturali Pos Fesr, attivati nel 2018 dalla Regione Piemonte, il 2019 ha visto la produzione di 6 lungometraggi e 3 serie tv che hanno prodotto una spesa stimata sul territorio di circa 5,7 milioni di euro tra personale, forniture di beni e servizi e strutture ricettive.

Film Commission ha inoltre fornito sostegno a 7 lungometraggi per il cinema e ad altre 3 Serie Tv. Significativi i risultati sia per i professionisti piemontesi, chiamati a ricoprire sempre più spesso posizioni di rilievo nelle troupe, sia per la nascita di strutture di servizio: un contesto che stimola lo sviluppo di un sistema industriale con 161 società di produzione, 179 strutture di servizio, 940 professionisti, 195 attrici e attori, tra i più virtuosi a livello nazionale. Sono 21 i documentari sostenuti attraverso il bando Piemonte Doc Film Fund, 18 i cortometraggi realizzati nel 2019 (2 sostenuti dallo Short Film Fund) e 114 tra spot, Tv format, digital e videoclip girati sul territorio, con la collaborazione di società come Adidas, Mercedes, Easy Jet, Samsung, Lancia. Il 2019 è stato anche l'anno dell'arrivo in città di una imponente produzione internazionale come The King's Man - Le origini, di Matthew Vaughn, che ha realizzato a Torino e dintorni 2 settimane di riprese e 12 settimane di preparazione, con 100 professionisti e 1.400 figurazioni piemontesi, e producendo una ricaduta territoriale e occupazionale stimabile in 5 milioni di euro. "Un anno che affianca solidi dati produttivi a numerose e articolate attivita' di promozione, formazione e networking che Fctp organizza e coordina: dall'arrivo in Piemonte degli Screenings Rai (che saranno nuovamente riproposti nel 2020) fino alla seconda edizione di Torino Film Industry - Production Days", commenta Paolo Manera, direttore di Fctp. Il presidente Paolo Damilano ricorda "anche l'attività di promozione e comunicazione della Fondazione che ha portato significativi risultati: abbiamo organizzato - spiega - ben 11 anteprime ed eventi speciali per presentare in citta' film e serie tv realizzate sul territorio - da 'Non Mentire' a 'Ognuno è perfetto', da 'Bentornato Presidente' a 'Se mi vuoi bene' di Fausto Brizzi - e abbiamo avuto l'onore di accompagnare la presenza di nostri progetti in Festival internazionali come Berlino, Cannes e Venezia". Per l'inizio del nuovo anno sono 4 i progetti (3 lungometraggi e 1 serie TV) che hanno ricevuto il sostegno dell'ultima sessione 2019 del Piemonte Film Tv Fund le cui riprese sono previste nel primo semestre 2020, oltre alle riprese della seconda stagione della Serie originale Sky 'A Discovery of Witches' che si svolgeranno nei primi giorni di gennaio per una settimana. Il 2019 e' stato anche l'anno della scomparsa di Paolo Tenna che Fctp ringrazia "per le energie e l'attivo contributo che per tanti anni lo hanno visto in prima linea per raggiungere insieme ai vertici e allo staff di Fctp i risultati che presentiamo".