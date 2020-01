Reddito cittadinanza e lavoro nero, 14 casi nell'Alessandrino

Beneficiava del reddito di cittadinanza ma lavorava in nero in un ristorante della provincia di Alessandria. È quanto ha scoperto l'ispettorato del Lavoro nel corso dei controlli effettuati durante le festività di Natale. Sono 14 i lavoratori in nero che percepivano il reddito di cittadinanza scoperti dall'Ispettorato del Lavoro in provincia di Alessandria e di Asti. Scattate denunce e maxi sanzioni nei confronti dei datori di lavoro.