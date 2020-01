Sanità: sindacati, stop trasferimento a Venaria

"Interrompere immediatamente il trasferimento delle attività presso la nuova sede di Venaria Reale, almeno fino a che non sarà garantito un mezzo di trasporto pubblico e servizi di prenotazione e prelievo in prossimità della popolazione". Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil di Torino. "A gennaio - spiegano i sindacati - verrà completata l'attività di trasloco e a oggi il mezzo di trasporto pubblico non e' ancora previsto, ci giunge notizia che alcuni cittadini dovranno effettuare già in questi giorni prestazioni ambulatoriali presso la nuova struttura, mentre alle rappresentanze dei lavoratori della AslTo3 è stato dichiarato che anche cup e centro prelievi saranno spostati in futuro nel nuovo plesso. Se così non fosse si consoliderebbe una condizione inaccettabile: siamo soliti considerare in maniera seria le dichiarazioni che vengono fatte in tavoli ufficiali e gli impegni assunti, per questo abbiamo chiesto un incontro urgente all'amministrazione straordinaria e alla direzione del distretto sanitario".