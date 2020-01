Sanità: Anestesia Rivoli, nuovo direttore ha 42 anni

Il dottor Michele Grio è stato nominato direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Rivoli. L'incarico diventerà effettivo dal 1° febbraio e avrà una durata di cinque anni. Grio, 42 anni, è il più giovane direttore di una struttura complessa di Anestesia e Rianimazione in Piemonte nonché uno dei primari più giovani in assoluto di tutta la regione. Si è laureato all’Università La Sapienza di Roma; nella città capitolina ha lavorato in ospedali pubblici e in cliniche private. Da maggio 2010 è a Rivoli, dove lavora presso la struttura di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale e dove vive con la moglie e con i tre figli. È coordinatore di Evviva, l'iniziativa di sensibilizzazione alla salute, al primo soccorso e ai corretti stili di vita che fino ad oggi ha coinvolto oltre 50mila ed è coordinatore dello staff sanitario che supporta il soccorso piste nel comprensorio della Via Lattea, nelle montagne di competenza territoriale.