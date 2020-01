Verdi, tra politiche green un albero ogni residente

Piantare a Torino un albero per ogni residente. Lo propone, come misura per contrastare lo smog, la i Verdi-Europa Verde Piemonte in vista delle elezioni Comunali del 2021. "Lo smog in tutto il Piemonte e soprattutto a Torino - affermano la co-portavoce Regionale dei Verdi-Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa ed il referente del comitato di Europa Verde Torino Antonio Fiore - è una vera propria emergenza sanitaria. Siamo esterrefatti che, di fronte a questa emergenza ambientale e climatica, gli interventi siano tanto inadeguati. Le nostre proposte per Torino sono: incentivare forme di mobilità verso 'emissioni zero', ampliando la rete ciclabile e incentivando car sharing e bike sharing; investire su politiche green che favoriscono la riconversione di impianti di riscaldamento più datati; potenziare il trasporto pubblico locale e incentivare i cittadini torinesi e della provincia a lasciare a casa l'auto offrendo un'alternativa".