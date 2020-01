Incendio in azienda torinese rifiuti, s'indaga sulle cause

Incendio, la notte scorsa, in una ditta che tratta rifiuti a Grugliasco, comune alle porte di Torino. Le fiamme hanno coinvolto cataste di carta pronte al riciclo. A domare il rogo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per diverse ore. Le cause dell'incendio, su cui indagano i carabinieri, non sono ancora chiare.