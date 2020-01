Incendio casa fa esplodere camino, ferito vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è rimasto ferito, nella notte, durante un intervento in un'abitazione di Incisa Scapaccino, nell'Astigiano, dove aveva preso fuoco il tetto. Il rogo è divampato da un camino, esploso durante le operazioni di spegnimento. Ricoverato in ospedale, ha riportato diversi traumi al corpo e al volto, ma secondo i sanitari non è in pericolo di vita. Ancora in corso le operazioni di spegnimento anche in un'altra abitazione di Castello d'Annone, dove è scoppiato un incendio per cause simili. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti anche al supermercato Pam di corso Torino, ad Asti, dove si è sviluppato un incendio nel reparto panificazione. Nessuno è rimasto ferito ma oggi il supermercato resterà chiuso.