Sanità: manifesti Nursind a Ivrea, serve nuovo ospedale

"Serve un nuovo ospedale per Ivrea. Operatori sanitari e cittadini lo meritano". E' lo slogan che comparirà per due settimane sui manifesti affissi nelle strade di Ivrea, a partire da giovedì 16 gennaio. A lanciare l'iniziativa è il Nursind, il sindacato delle professione infermieristiche, che già in passato si era fatto promotore di petizioni e altre iniziative. "L'ospedale risale al 1956, quindi si tratta di un edificio datato con elevati costi di manutenzione annuale e con gravi carenze strutturali - spiega Giuseppe Summa, segretario territoriale di Torino del sindacato - ora che la Regione ha riaperto il dialogo sul nuovo ospedale chiediamo agli amministratori locali di non perdere per l'ennesima volta questo treno".