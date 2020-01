Rossi (Pd), Piemonte modello su contrasto a cyberbullismo

"Il Piemonte è una Regione modello sul fronte del contrasto al cyberbullismo". Lo sottolinea il consigliere regionale Domenico Rossi, che nella passata legislatura si era attivato per l'approvazione della legge regionale sul cyberbullismo. "Sono molto contento - afferma Rossi - che Corecom e Consiglio regionale abbiano approvato e messo in atto uno degli aspetti decisivi della legge con il protocollo che è stato sottoscritto dal Corecom, a cui con la legge regionale abbiamo voluto dare funzioni di osservatorio, e attraverso intese con altri soggetti anche di prevenzione e di contrasto". "Il protocollo - aggiunge - sarà fondamentale per avviare un'attività di monitoraggio sul cyberbullismo in 48 scuole pilota, che ci metterà nella condizione di comprendere se stiamo andando nella direzione giusta. Sarebbe importante - aggiunge - che la Regione promuovesse, anche in collaborazione con altri enti, un modello regionale per il percorso formativo e per la certificazione. Credo che su questa tema il Piemonte possa candidarsi a Regione modello e ispiratrice per tutte le altre Regioni d'Italia".