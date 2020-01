Torino: respinta delibera sfiducia vicepresidente Ferrero

Con 21 voti contrari, 15 a favore e 2 astenuti, il Consiglio comunale di Torino ha respinto la delibera, primo firmatario il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, di sfiducia nei confronti della vicepresidente della Sala Rossa Viviana Ferrero. Un atto nato in seguito alla sua presenza, insieme agli occupanti, a una riunione in prefettura del Tavolo per la Cavallerizza. "Ho detto più volte cosa penso di quell'atto e di quella presenza che ritengo inopportuna - ha detto la sindaca Chiara Appendino - ma il mio voto alla delibera è contrario perché la ritengo strumentale e non ritengo che quell'episodio sia oggetto di revoca del ruolo". A confermare la fiducia alla Ferrero "a nome di tutto il gruppo" la capogruppo M5s Valentina Sganga, mentre dalle opposizioni è stato nuovamente stigmatizzato il comportamento della vicepresidente.