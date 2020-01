Migranti: rivolte Cpr; Ricca (Lega), subito le espulsioni

"Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà agli agenti feriti nel corso dell'ultima sommossa violenta organizzata all'interno del Cpr di Torino. Questi disordini sono intollerabili e i responsabili vanno immediatamente espulsi dal nostro Paese". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Dietro a queste violenze c'è una regia occulta guidata dalle frange estremiste degli anarchici - aggiunge Ricca, che è anche capogruppo della Lega al Comune di Torino e segretario torinese del Carroccio -. Ci auguriamo che anche i registi di questi atti vengano individuati e arrestati. Non ci può essere tolleranza nei confronti di chi mette in pericolo la vita delle nostre forze dell'ordine, servono rimpatri e arresti".