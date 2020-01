Piemonte: 50 anni Regione; Cirio, istituzioni vengono prima

"Le istituzioni vengono prima delle persone e dell'appartenenza politica: abbiamo il dovere di proteggerle, difenderne l’identità e anche di festeggiarle". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della presentazione delle celebrazioni per i 50 anni della Regione. "Abbiamo preparato un programma ambizioso - ha spiegato Cirio - che punta a trasmettere il senso delle istituzioni ai nostri figli, ai nostri giovani. Sarà questa l'occasione per raccontare 50 anni di storia italiana, perché il Piemonte non è una Regione qualsiasi: noi abbiamo fatto l'Italia e abbiamo il dovere di far conoscere questa storia ai nostri ragazzi".