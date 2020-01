Polizia: allarme Siap, pochi i colleghi all'Immigrazione

"L'ufficio immigrazione della Questura di Torino deve affrontare emergenze e diminuzione del personale". Lo denuncia Pietro Di Lorenzo, segretario generale provinciale del Siap. "Negli anni '90 c'erano 104 agenti, oggi 71 - psserva Di Lorenzo -. L'ufficio immigrazione di Torino, ricco di professionalità specialistiche, è sempre stato esempio in Italia per la qualità del lavoro svolto in un ambito importante e particolare. Tutto questo grazie al sacrificio degli operatori che, sopperendo al continuo calo di personale, hanno affrontato le nuove esigenze operative legate all'imponente aumento di profughi, alla questione Cpr, allo sportello di corso Verona. Quest'ultimo - spiega - ha una situazione logistica impossibile. I colleghi sono pochi, gli utenti al giorno oltre 600, in locali senza riscaldamento d'inverno che diventano serra d'estate. Con servizi igienici in disuso, senza divisori nell'area informazioni. Siamo pronti ad inviare al Dipartimento della polizia di Stato un ampio dossier e a organizzare proteste".