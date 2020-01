Atc Torino: Cerutti (Lega), nuova governance no costi aggiuntivi

“Trovo inopportune le dichiarazioni del collega Valle. Che apparteniamo ad una corrente politica avversa e non sposiamo le vecchie politiche del centrosinistra sulle case popolari è risaputo e non dovrebbe suscitare scalpore. Le nuove nomine che stiamo portando avanti sono un chiaro segnale di discostamento dalle vecchie politiche del centrosinistra a noi lontane. È nostra intenzione voler porre maggiore attenzione e sensibilità su una tematica così importante quale quella riguardante le case popolari”. È quanto afferma il consigliere regionale della Lega Andrea Cerutti in risposta all’attacco di Daniele Valle (Pd) che ha definito “vergognosa” la moltiplicazione delle poltrone del centrodestra in Atc Torino. “Trovo vergognoso che si arrivi a un attacco così poco privo di contenuti, solo per dare contro a chi sta bene governando la nostra Regione e sta intraprendendo una politica concreta e chiara sul diritto alla casa”. Conclude il consigliere della Lega Cerutti: “Le nuove nomine non porteranno alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente, ma porranno la gli amministratori nelle condizioni migliori per poter ridare uno slancio a queste politiche fondamentali per tutti i cittadini in sofferenza e difficoltà”.