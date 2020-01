Auto: Fca, -7,3% vendite in Europa nel 2019

Il gruppo Fca ha venduto nel 2019 946.571 auto nell'area Ue più Efta, il 7,3% in meno del 2018. La quota è pari al 6% a fronte del 6,5% dell'anno precedente. Nel mese di dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 69.431, in crescita del 13,8%, con la quota che scende dal 5,9 al 5,5%.

Nel 2019 Fca ha ottenuto un risultato positivo in Germania dove le vendite aumentano del 4,4% e la quota è pari al 3,1%. Il gruppo ottiene "ottimi risultati" a dicembre in Spagna (+23,3% e quota in crescita al 4,3%), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia (+35,6% e quota al 3,9%). Lo segnala Fca in una nota. Risultati positivi per numerosi modelli con crescite nell'anno per Fiat Panda e Jeep Renegade, Cherokee e Wrangler e a dicembre per le Fiat 500, Panda, Tipo, 500X, 500L, Doblò, Qubo e per Alfa Romeo Stelvio.

Nel 2019 il brand Fiat - spiega la nota - immatricola poco meno di 660 mila vetture per una quota del 4,2%. Le vendite di Fiat Panda nel 2019 (oltre 185.100) aumentano del 9,2% rispetto all'anno precedente, per una quota del 14,4% che la conferma leader di segmento. Alle sue spalle la 500, che con 12.400 registrazioni nel mese migliora le vendite del 20,5%. Le immatricolazioni Alfa Romeo in crescita a dicembre (oltre 4.100, +1% rispetto a un anno prima) - sottolinea Fca - fanno ben sperare per l'inizio del 2020, soprattutto grazie alla Stelvio che nel mese incrementa le vendite del 30%. Nell?anno le Alfa Romeo registrate sono quasi 53.900 e la quota è allo 0,3%. Sempre sopra le 167 mila unità le vendite di Jeep nell'anno che, dopo le forti crescite degli anni scorsi, si conferma ai massimi livelli mai raggiunti in Europa. La quota nel 2019 è dell'1,1%. Le vendite di Lancia nel 2019, quasi esclusivamente in Italia, sono 58.900, in crescita del 20,6% rispetto al 2018 e quota dello 0,4% (+0,1%).