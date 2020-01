Meteo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

A Torino oggi, giovedì 16 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: prosegue la fase anticiclonica ma con nubi basse sulle zone orientali della Liguria e occasionalmente sull'alessandrino con qualche goccia di pioggia; altrove ampio soleggiamento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche gelata mattutina in Valpadana, ma nel pomeriggio valori termici destinati a raggiungere i 10-11°C. Clima dunque sempre mite per il periodo. Venti deboli ovunque, mar ligure poco mosso.