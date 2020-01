Ricca incontra Spadafora, in Piemonte grandi eventi sportivi

"Ho incontrato al ministero dello Sport il ministro Vincenzo Spadafora. È stato un colloquio proficuo per la nostra regione, che ci rassicura in merito ai tanti progetti su cui abbiamo deciso di puntare per portare grandi eventi sportivi in Piemonte". Lo afferma l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Abbiamo avuto modo di parlare dell'Atp di tennis e della candidatura che vogliamo presentare per le Universiadi e gli Special Olympics e il ministro ci ha spiegato che il Governo sarà accanto al Piemonte per tutti e tre gli appuntamenti e sosterrà le nostre candidature - aggiunge Ricca -. Come ho avuto modo di spiegare al ministro, le Universiadi e i giochi Special Olympics sono una grande occasione per il Piemonte ed è nostra intenzione mettere in moto tutte le nostre capacità organizzative per fare in modo che ci siano assegnati. Anche il ministero ha confermato la sua intenzione di sostenerci in questo percorso tanto importante. Una bella notizia che conferma la strategia della Regione Piemonte di voler portare sul territorio grandi appuntamenti sportivi che avranno grandi ricadute sul territorio".