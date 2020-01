Pisano, allo studio regolamentazione mobilità autonoma

"Serve una regolamentazione della mobilità sostenibile. E ci stiamo ragionando". Così il ministro all'Innovazione, Paola Pisano, in occasione della presentazione a Torino di Olli, il primo minibus elettrico a guida autonoma di cui ha inizio la sperimentazione al campus dell'Onu. "Il minibus rappresenta parte della mobilità del futuro, frutto di nuove competenze e professionalità. È la strada giusta: bisogna spingere tutto quello che ha un impatto positivo sia dal punto di vista sociale che ambientale - sostiene il ministro Pisano -. È un progetto che mette in rete diversi soggetti, crea una squadra coesa. Ora verrà sperimentato al campus, un luogo chiuso e privato. Poi verrà messo su strada e nel frattempo verrà messa a punto una regolamentazione per la mobilità autonoma".