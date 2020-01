Appendino, Olli segna un nuovo successo per Torino

"La rivoluzione tecnologica che è in atto deve essere governata". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino alla presentazione di Olli, il minibus elettrico a guida autonoma che da oggi viaggerà lungo i viali del campus Onu. "Bisogna costruire politiche per monitorarla, mitigarne i rischi e coglierne le opportunità - aggiunge - Olli segna un nuovo successo per Torino che, tramite un lavoro di squadra in cui ciascuno fa la sua parte per governare il cambiamento tecnologico, ha creato le condizioni per proporsi a livello internazionale. La tecnologia e' uno strumento che deve mettere al centro i cittadini".