Chiesa: Diocesi Novara, con l'8x1000 ricevuto 1mln di euro

Ammonta a un milione di euro il denaro ricevuto attraverso l'8 per mille dalla Diocesi di Novara e distribuito su vari progetti. La presentazione ufficiale è stata voluta, per il secondo anno, ''perché riteniamo che sia necessaria la massima trasparenza, visto che si tratta dei soldi dei cittadini - dice il vicario generale della diocesi, don Fausto Cossalter - ma anche perché intendiamo condividere la nostra azione e far crescere l'attenzione alla vita della comunità". Il milione di euro è stato suddiviso in opere di culto, per il sostentamento del clero e di carità. In particolare, la cifra più sostanziosa (250mila euro) è andata alla parrocchia di S. Ambrogio di Omegna per Casa Mantegazza, che ospiterà le persone più bisognose. Altrettanto è stato destinato ai 54 centri d'ascolto di cui si è dotata la Diocesi per essere sempre più vicina alla sua gente.