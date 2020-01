Lavoro: Pmt, atri 11 mesi di cassa integrazione

È stato sottoscritto a Roma l'accordo che riconosce ulteriori 11 mesi di cassa integrazione ai lavoratori Pmt per un totale di 12 (un mese era stato già concesso). "Questo ulteriore periodo di cassa integrazione non deve essere sprecato, ma deve servire per finalizzare una eventuale vendita a nuovi soggetti disposti a rilanciare l'azienda mantenendo l'intera forza lavoro", commenta Arcangelo Montemarano della Fim Cisl di Pinerolo. "Da anni viviamo una situazione di incertezza: è positivo il riconoscimento di altri 11 mesi di cassa integrazione, ma abbiamo bisogno di una prospettiva che ci permetta di lavorare e di dare un futuro alle nostre famiglie", aggiunge Giorgio Bianciotto, rsu Pmt della Fim Cisl Torino.