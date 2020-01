Case Atc Torino Sud, Ricca 'occupazioni inaccettabili'

"Molti cittadini torinesi ci stanno segnalando che nell'ultimo mese le case Atc di Torino Sud sono diventate bersaglio di occupazioni abusive portate avanti da famiglie nomadi. Da quanto apprendiamo le occupazioni di questo tipo, andate a segno in aree comprese tra via Scarsellini e corso Agnelli, sarebbero, da dicembre, più di sette. È una situazione inaccettabile che richiede un intervento immediato". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Chiederemo tempestivamente un incontro al Prefetto per studiare la situazione - annuncia Ricca -, verificare le segnalazioni che ci sono arrivate da tanti torinesi e individuare una strategia per fermare il fenomeno prima che diventi ingestibile".