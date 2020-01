Maserati: Fiom, contratto solidarietà prorogato fino a maggio

È stato prorogato fino al 31 maggio il contratto di solidarietà alla Maserati Auto: aperto a inizio 2019 per 212 operai e impiegati e in scadenza il 31 gennaio, continuerà per quattro mesi e coinvolgerà 204 operai e impiegati connessi alla produzione. La Fiom Cgil, "pur firmando questo accordo per tutelare il salario dei lavoratori in una fase di ristrutturazione in attesa dell'avvio della produzione del preannunciato nuovo modello", chiede "maggiori garanzie sul futuro occupazionale". La disponibilità degli ammortizzatori sociali ordinari terminerà ad agosto e "quindi si rischia, dopo tale data, da un lato volumi insufficienti per occupare tutti i lavoratori, dall'altro di non avere più strumenti ordinari per tutelare il reddito dei lavoratori". L'obiettivo della Fiom è di "premere affinché al termine di questa fase di ristrutturazione la direzione Maserati si adoperi per ritornare ad una capacità produttiva e occupazionale utile a sostituire i lavoratori che sono usciti in questi mesi, riportando gli occupati in produzione alle circa 300 unità che la stessa direzione Maserati ha dichiarato, negli ultimi anni, necessari a far funzionare un sito così esteso e complesso".